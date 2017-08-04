В Ростовской области столкнулись MAN и «Гранта», есть погибшие

Вечером 4 августа на трассе «Тацинская-Константиновск» произошло серьезное ДТП. Столкнулись большегруз MAN и автомобиль «Лада Гранта». По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, а результате аварии 2 человека погибли на месте. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.