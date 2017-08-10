В Ростовской области уже неделю разыскивают без вести пропавшего мужчину

Полицией Чертковского района разыскивается без вести пропавший Лев Иванович Суслов 1941 года рождения. 3 августа он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 75 — 80 лет, рост 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, плечи опущенные, фигура сутулая, лицо овальное, смуглое, волосы седые, стрижка короткая, глаза голубые, речь не ясная, ходит медленно, размер обуви 41.

Особые приметы: операционный шрам на шее, в районе горла.

В день исчезновения был одет в брюки синего цвета, светлую майку с коротким рукавом, обут в резиновые тапочки черного цвета.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение мужчины, сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 87-2-10-02, 8-989-710-05-19 или «02″.