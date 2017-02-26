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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростовской области в ДТП на трассе один человек погиб и четверо пострадали

17:01 Воскресенье, 26.02.2017

Смертельное ДТП произошло на 6 км автодороги «Миллерово-Вешенская». В результате ДТП водитель ВАЗа погиб, а трое пассажиров и водитель иномарки пострадали и были госпитализированы. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Сан Йонг».
В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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