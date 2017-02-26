В Ростовской области в ДТП на трассе один человек погиб и четверо пострадали

Смертельное ДТП произошло на 6 км автодороги «Миллерово-Вешенская». В результате ДТП водитель ВАЗа погиб, а трое пассажиров и водитель иномарки пострадали и были госпитализированы. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Сан Йонг».

В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.