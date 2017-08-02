В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей
Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Как установили полицейские, подозреваемые получили кредит в одной из финансовых организаций на сумму более 180 миллионов рублей. Затем они перечислили часть этих средств на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.
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