В Ростовском порту задержали судно «Магеллан» — АУДИО

Судно «Магеллан» задержали в Ростовском порту. Об этом сообщает Российский профессиональный союз моряков. Проверку организовали из-за ряда технических неисправностей. Теплоход принадлежит компании «Imflot Logistics», тому же судовладельцу, что и «Вайтбокс Волга», члены экипажа которого уже неделю бастуют в Турции из-за невыплаты зарплат.

«Судно было проинспектировано капитанией порта Ростова-на-Дону. Было судно проинспектировано, и затем в капитанию порта было сообщено о тех нарушениях, которые на судне были. Судно шло транзитом в Туркменбаши. На судне генеральный груз. Капитания порта проверила и наши подозрения о нарушениях на судне сейчас подтвердились», — сообщил «Дон-ТР» Леонид Глушак представитель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков.