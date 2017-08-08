В Сальском районе потушили лесной пожар

Донские спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в Сальском районе, который охватил более 16 гектаров леса. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства по ЮФО. Подобных случаев на Дону становится больше из-за чрезвычайной пожароопасности.

По данным пресс-службы донского правительства, за последнюю неделю случаи загорания сухой растительности в Ростовской области отмечены в 23 муниципалитетах. Во многом виной пожаров становится халатность жителей и гостей региона разводящих костры на отдыхе. Сейчас все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. В случае возникновения пожара спасатели призывают незамедлительно звонить по номеру «112».