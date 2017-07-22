В Семикаракорском районе ищут подростка, который пропал на реке Дон

В Семикаракорском районе полицейские разыскивают подростка 2002 года рождения. По имеющейся у правоохранителей информации, Алексей Тютюник 14 июля в районе 18 часов ушел со знакомыми купаться на Дон и пропал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Приметы: на вид 15 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы короткие темно-русые, глаза черные.

Особые приметы: выше левой брови косой шрам размером до 2 см, на правом плече и предплечье имеются шрамы.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 (863-56) 4-19-68 либо 02 (с сотового — 102), а также 8 (951) 538-72-05, 8 (919) 885-54-88.