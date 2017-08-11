В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор по делу о подготовке теракта в Ростове

Сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор по резонансному делу о подготовке теракта в Ростове. По версии следствия, гражданин Украины Артур Панов планировал совершить теракт в месте массового скопления людей в одном из парков или гипермаркетов Донской столицы. Как считают правоохранители, в качестве пособника гражданин Украины выбрал ростовчанина Максима Смышляева, с которым они познакомились в сети. Но сотрудникам спецслужб удалось предотвратить преступление. В итоге Артуру Панову суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ростовчанина Максима Смышляева приговорили к 10 годам в исправительной колонии строгого режима.

Алёна Катькало пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда «По версии органов предварительного расследования, Артур Панов являлся приверженцем идей украинского национализма и хотел совершить теракт на территории города Ростова-на-Дону. Для осуществления задуманного, он в одной соцсетей познакомился с жителем Ростова Максимом Смышляевым и уговорил его принять участие в организации теракта».