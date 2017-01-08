В Шахтах при пожаре в частном доме погиб человек

7 января в Шахтах произошел пожар в частном доме, огонь охватил площадь в 25 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба донского управления МЧС, сообщение о ЧП поступило в 13 часов 5 минут. Расчеты оперативно прибыли на место происшествия. Ликвидировать открытое горение удалось в 13 часов 25 минут, здание полностью потушили в 13 часов 38 минут. Есть погибший.