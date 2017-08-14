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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Шахтах свидетели преступления задержали вооруженного грабителя

10:39 Понедельник, 14.08.2017

В Шахтах свидетели задержали подозреваемого в разбойном нападении и передали его правоохранителям. Как установили полицейские, 65-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ножом и требовал деньги у продавца магазина продуктов, расположенного на площади Карла Маркса. Выяснилось, что ранее подозреваемый был судим за незаконное проникновение в жилище. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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