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ПРОИСШЕСТВИЯ

В.Синьков: основная версия пожара — занесение постороннего источника зажигания

9:46 Вторник, 22.08.2017

Утром 22 августа в правительстве Ростовской области состоялось внеочередное заседание, посвященное крупному пожару, который накануне произошел в центре Ростова-на-Дону. В ходе встречи губернатор поручил собравшимся представителям служб и ведомств проверить нежилые помещения.

Также глава донского управления МЧС Валерий Синьков озвучил основную версию того, что могло стать причиной огненного ЧП.

«Основная версия — занесение постороннего источника зажигания», — прокомментировал Валерий Синьков.

Однако поджог — не единственная версия, отметил глава донской полиции Олег Агарков. В настоящее время следствие рассматривает комплекс версий и работает с заявлениями граждан.

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Людмила 23.08.2017

В.Синьков даёт согласие на сокращения противопожарного расстояния при точечной застройке. настолько близко, что нет доступа к нашим окнам. На коллективное обращение по поводу несоблюдения противопожарных требований отвечает, что у них имеются все возможности затушить пожар и поэтому требования закона соблюдать не обязательно. Мы увидели этот результат их работы. За такое отношение к требованиям закона-под суд.