В.Синьков: основная версия пожара — занесение постороннего источника зажигания
Утром 22 августа в правительстве Ростовской области состоялось внеочередное заседание, посвященное крупному пожару, который накануне произошел в центре Ростова-на-Дону. В ходе встречи губернатор поручил собравшимся представителям служб и ведомств проверить нежилые помещения.
Также глава донского управления МЧС Валерий Синьков озвучил основную версию того, что могло стать причиной огненного ЧП.
«Основная версия — занесение постороннего источника зажигания», — прокомментировал Валерий Синьков.
Однако поджог — не единственная версия, отметил глава донской полиции Олег Агарков. В настоящее время следствие рассматривает комплекс версий и работает с заявлениями граждан.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
В.Синьков даёт согласие на сокращения противопожарного расстояния при точечной застройке. настолько близко, что нет доступа к нашим окнам. На коллективное обращение по поводу несоблюдения противопожарных требований отвечает, что у них имеются все возможности затушить пожар и поэтому требования закона соблюдать не обязательно. Мы увидели этот результат их работы. За такое отношение к требованиям закона-под суд.