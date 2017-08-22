Утром 22 августа в правительстве Ростовской области состоялось внеочередное заседание, посвященное крупному пожару, который накануне произошел в центре Ростова-на-Дону. В ходе встречи губернатор поручил собравшимся представителям служб и ведомств проверить нежилые помещения.

Также глава донского управления МЧС Валерий Синьков озвучил основную версию того, что могло стать причиной огненного ЧП.

«Основная версия — занесение постороннего источника зажигания», — прокомментировал Валерий Синьков.

Однако поджог — не единственная версия, отметил глава донской полиции Олег Агарков. В настоящее время следствие рассматривает комплекс версий и работает с заявлениями граждан.

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