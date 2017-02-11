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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Советском районе Ростова при пожаре погиб мужчина

11:31 Суббота, 11.02.2017

10 февраля в Советском районе Ростова-на-Дону на улице Капитанской произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба донского управления МЧС, горела хозпостройка, огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Есть погибший. В тушении было задействовано 10 спасателей и три единицы техники.

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