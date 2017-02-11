В Советском районе Ростова при пожаре погиб мужчина

10 февраля в Советском районе Ростова-на-Дону на улице Капитанской произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба донского управления МЧС, горела хозпостройка, огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Есть погибший. В тушении было задействовано 10 спасателей и три единицы техники.