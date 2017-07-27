В станице Романовской на дне реки нашли кости мамонта

На дне реки в Романовской местный житель обнаружил гигантские кости. Про эту находку станице уже ходят легенды. Местные жители говорят, что на дне, на глубине примерно в 10 метров, видели череп доисторического животного.

«Нырял, случайно наткнулся, подумал, что может какие-то там останки чего-то. Сначала не понял, что это за кости», — вспоминает Юрий Афиногентов, у мужчины диплом дайвера и погружение на 10-метровую глубину для него дело обыденное, — «До этого их не было, сколько мы там ныряли. Может из-за того, что русло меняется Дона, течением их вымыло. В первый день одну достали, потом, когда отвезли в музей, их тоже заинтересовало, на следующий день приехали — нырнули еще и нашли вторую кость».

Сейчас кости, которые удалось поднять со дна реки, находятся в местном музее. Однако специалистов по ископаемым животным в Романовской нету. Типичные здешние экспонаты связаны с бытом и относительно недавними историческими событиями. Наука о древней фауне здесь — музейная редкость.

«Для музея это что-то неординарное. И нам с директором Ириной Анатольевной очень интересно узнать, коль они попали к нам в музей. Что же это все-таки такое. Чьи это кости?», — говорит хранитель фондов Музея краеведения Волгодонского района Ольга Скутнёва.

А вот палеонтолог из Азовского музея Галина Тимонина уверена, что найденные на дне реки кости принадлежали мамонту и их возраст 100-200 тысяч лет.

Галина Тимонина, сотрудник Азовского музея-заповедника: «Да, это скорее всего, кости мамонта. Какого-то древнего слона. Это может быть шерстистый мамонт или другой подвид мамонта».

Чтобы сказать точно, нужно найти либо череп, либо зубы, говорит ученый. Что касается уже обнаруженных экспонатов, их срочно необходимо законсервировать. Хотя бы клеем. Иначе кислород, свет и смена температуры разрушат находки — кости начнут трескаться и рассыпаться. Галина Тимонина очень советует руководству Романовского музея позвонить в музей Азовский. Там обещают помочь. С рекомендациями — точно.