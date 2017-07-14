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ПРОИСШЕСТВИЯ

В станице Вешенской из реки Дон спасли тонущего мужчину

9:16 Пятница, 14.07.2017

Вечером 13 июля в станице Вешенской из реки Дон вытащили тонущего мужчину. Как рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, на лодке Казанка-5М4 спасатели направились к утопающему. Когда пострадавшего 1978 года рождения подняли на борт, выяснилось, что он находится в сильном алкогольном опьянении. На берегу пловца передали сотруднику ОВД.

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