Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Таганроге дети нашли взрывоопасный боеприпас

14:54 Среда, 19.07.2017


В Таганроге дети играли с взрывоопасным боеприпасом. О находке ребят правоохранителям сообщил местный житель. На вызов прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОНа управления Росгвардии.

Они установили, что предмет — инфракрасный авиационный пиропатрон Л-221, который представляет опасность для окружающих. Бойцы ОМОНа передали опасную находку саперам Минобороны для обезвреживания.

Еще темы рубрики

19 июля 2017
В Таганроге дети нашли взрывоопасный боеприпас
19 июля 2017
Бывший адвокат из Ростовской области получил 4 года колонии
19 июля 2017
Ростовский предприниматель возместил нанесенный окружающей среде ущерб
DSC_0506
19 июля 2017
Ростовчанин прятал наркотики в отпаривателе

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.