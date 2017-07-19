В Таганроге дети нашли взрывоопасный боеприпас



В Таганроге дети играли с взрывоопасным боеприпасом. О находке ребят правоохранителям сообщил местный житель. На вызов прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОНа управления Росгвардии.

Они установили, что предмет — инфракрасный авиационный пиропатрон Л-221, который представляет опасность для окружающих. Бойцы ОМОНа передали опасную находку саперам Минобороны для обезвреживания.