В Таганроге дети нашли взрывоопасный боеприпас
В Таганроге дети играли с взрывоопасным боеприпасом. О находке ребят правоохранителям сообщил местный житель. На вызов прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОНа управления Росгвардии.
Они установили, что предмет — инфракрасный авиационный пиропатрон Л-221, который представляет опасность для окружающих. Бойцы ОМОНа передали опасную находку саперам Минобороны для обезвреживания.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.