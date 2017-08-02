В Таганроге грабители в масках попытались ограбить частный дом
В Таганроге грабители в масках попытались ограбить частное домовладение. Двое мужчин проникли на территорию дома и стали угрожать ножом, поживающему там пенсионеру. Его жене удалось вызвать полицию. Прибывшие правоохранители смогли задержать одного из подозреваемых. Им оказался 52-летний мужчина, ранее судимый за самоуправство. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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