В Таганроге грабители в масках попытались ограбить частный дом

В Таганроге грабители в масках попытались ограбить частное домовладение. Двое мужчин проникли на территорию дома и стали угрожать ножом, поживающему там пенсионеру. Его жене удалось вызвать полицию. Прибывшие правоохранители смогли задержать одного из подозреваемых. Им оказался 52-летний мужчина, ранее судимый за самоуправство. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.