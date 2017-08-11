В Таганроге малыш получил смертельные ожоги в ванне с кипятком
В Таганроге выясняют обстоятельства гибели ребенка. 31 июля мальчик 2015 года рождения, оставшись без присмотра родителей, залез в ванну с кипятком. Он получил термические ожоги и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, малыш скончался 8 августа.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.