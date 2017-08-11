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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Таганроге малыш получил смертельные ожоги в ванне с кипятком

13:42 Пятница, 11.08.2017

В Таганроге выясняют обстоятельства гибели ребенка. 31 июля мальчик 2015 года рождения, оставшись без присмотра родителей, залез в ванну с кипятком. Он получил термические ожоги и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, малыш скончался 8 августа.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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