В Таганроге пенсионер на иномарке насмерть сбил старушку

Вечером 18 февраля в Таганроге при ДТП погибла пожилая женщина. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, на улице Театральной 67-летний водитель «Хендэ ix35″ сбил пешехода 1941 года рождения. В результате аварии женщина скончалась. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.