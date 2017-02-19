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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Таганроге пенсионер на иномарке насмерть сбил старушку

16:50 Воскресенье, 19.02.2017

Вечером 18 февраля в Таганроге при ДТП погибла пожилая женщина. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, на улице Театральной 67-летний водитель «Хендэ ix35″ сбил пешехода 1941 года рождения. В результате аварии женщина скончалась. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.

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