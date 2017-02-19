В Таганроге пенсионер на иномарке насмерть сбил старушку
Вечером 18 февраля в Таганроге при ДТП погибла пожилая женщина. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, на улице Театральной 67-летний водитель «Хендэ ix35″ сбил пешехода 1941 года рождения. В результате аварии женщина скончалась. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.