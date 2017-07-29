В Таганроге пропала 16-летняя девушка

В полицию Таганрога поступило заявление о пропаже Поздняковой Алены 30.01.2001 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, девушка ушла из дома 27 июля и с тех пор ее никто не видел.

Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы темно-русого цвета.

В день исчезновения была одета в шорты синего цвета и черную майку. Носит очки.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 463-23-02, 8 (863) 462-18-38, 8-999-471-36-92 или 02.