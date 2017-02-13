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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Таганроге разъярённый водитель порубил топором ‘Ниву’ обидчика

15:27 Понедельник, 13.02.2017

Пользователи сети Интернет сегодня активно обсуждают кадры дорожного конфликта в Таганроге. Видеозапись инцидента в соцсетях разместили очевидцы. Во дворе многоквартирного дома, перекрыв проезд, заглохла «Нива».

Водитель иномарки, который не смог из-за этого проехать, начал кричать на владельца внедорожника, возникла перепалка. Один из участников ссоры показал другому неприличный жест. В ответ второй автолюбитель достал из багажника топор и нанес несколько ударов по «Ниве».

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