В Таганроге разъярённый водитель порубил топором ‘Ниву’ обидчика

Пользователи сети Интернет сегодня активно обсуждают кадры дорожного конфликта в Таганроге. Видеозапись инцидента в соцсетях разместили очевидцы. Во дворе многоквартирного дома, перекрыв проезд, заглохла «Нива».

Водитель иномарки, который не смог из-за этого проехать, начал кричать на владельца внедорожника, возникла перепалка. Один из участников ссоры показал другому неприличный жест. В ответ второй автолюбитель достал из багажника топор и нанес несколько ударов по «Ниве».