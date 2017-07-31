В Таганроге шесть вагонов протаранили два тепловоза и грузовик

В Таганроге выясняют обстоятельства, при которых вагоны протаранили два тепловоза и грузовик. Как сообщили сегодня в Южном следственном управлении на транспорте, инцидент произошел 29 июля в начале первого ночи.

Во время проведения маневровых работ со станции Марцево покатились шесть железнодорожных вагонов. По подъездным путям они заехали на территорию завода ООО «Стройдеталь», где выбили ворота бокса и повредили два тепловоза, а также грузовик «МАЗ». Осмотр места происшествия уже провели. Сейчас ведется расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства ЧП.