В Таганроге шесть вагонов протаранили два тепловоза и грузовик
В Таганроге выясняют обстоятельства, при которых вагоны протаранили два тепловоза и грузовик. Как сообщили сегодня в Южном следственном управлении на транспорте, инцидент произошел 29 июля в начале первого ночи.
Во время проведения маневровых работ со станции Марцево покатились шесть железнодорожных вагонов. По подъездным путям они заехали на территорию завода ООО «Стройдеталь», где выбили ворота бокса и повредили два тепловоза, а также грузовик «МАЗ». Осмотр места происшествия уже провели. Сейчас ведется расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства ЧП.
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