В Таганроге водитель легковушки чудом остался жив после ДТП с ‘ГАЗелью’
Авария, в которой чудом остался жив водитель легковушки. Несколько часов назад в Таганроге на улице Бабушкина четверка на встречке столкнулась с грузовой «ГАЗелью». На фотографиях видно, насколько сильно оказались покореженными обе машины. По предварительным данным, лобовое столкновение произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В результате аварии он получил травмы и был доставлен в городскую БСМП.
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