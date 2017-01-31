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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Таганроге водитель легковушки чудом остался жив после ДТП с ‘ГАЗелью’

21:13 Вторник, 31.01.2017

Авария, в которой чудом остался жив водитель легковушки. Несколько часов назад в Таганроге на улице Бабушкина четверка на встречке столкнулась с грузовой «ГАЗелью». На фотографиях видно, насколько сильно оказались покореженными обе машины. По предварительным данным, лобовое столкновение произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В результате аварии он получил травмы и был доставлен в городскую БСМП.

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