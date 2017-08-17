В Таганроге заблокируют несколько сайтов, торговавших краснокнижными птицами

Доступ к шести сайтам заблокируют после проверки природоохранной прокуратуры в Таганроге. Об этом сообщает дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения. Интернет-ресурсы продавали занесенных в Красную книгу России птиц. На веб-страницах предлагали купить филина, кречета, беркута и мандаринку.