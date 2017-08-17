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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Таганроге заблокируют несколько сайтов, торговавших краснокнижными птицами

7:45 Четверг, 17.08.2017

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Доступ к шести сайтам заблокируют после проверки природоохранной прокуратуры в Таганроге. Об этом сообщает дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения. Интернет-ресурсы продавали занесенных в Красную книгу России птиц. На веб-страницах предлагали купить филина, кречета, беркута и мандаринку.

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