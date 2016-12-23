В Таганроге закрыли нелегальный цех по производству стеклоомывающей жидкости

В Таганроге полицейские выявили нелегальный цех по производству контрафактной стеклоомывающей жидкости. По данным пресс-службы донского управления МВД, на объекте обнаружили и изъяли почти 40 тысяч литров продукции, готовящейся к реализации.

Организатором оказался 49-летний индивидуальный предприниматель. В настоящее время продукция направлена на экспертизу. Проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.