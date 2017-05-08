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ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Ростова горело нежилое здание, пожар потушен

11:44 Понедельник, 08.05.2017

Вечером 7 мая в Ростове-на-Дону в переулке Братском горело двухэтажное нежилое здание. Как рассказали в пресс-службе донского управления МЧС, пожару сразу присвоили повышенный ранг опасности — №2.

Информация о возгорании на пульт дежурного поступила в 17 часов 13 минут. В 17 часов 33 минуты огонь был локализован, еще через четыре минуты ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 17 часов 50 минут. Погибших, пострадавших нет.

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