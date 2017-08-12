На Богатяновском спуске в Ростове горит старый жилой дом. Клубы черного дыма хорошо видно со смотровой площадки недалеко от Парамоновских складов. Возгоранию присвоена вторая категория сложности. На месте работают пожарные и спасатели. Известно, что здание было подготовлено под расселение жильцов. Подробности ЧП уточняются.
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