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ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Ростова и на Западном отключат воду

7:10 Вторник, 18.07.2017

А0 «Ростовводоканал» информирует об отключениях.

19-го июля в центре донской столицы заменят участок водопроводной линии. Из-за этого с 8 до 19 часов в границах Буденновский — Сиверса и Горького — Социалистическая не будет воды.

Также замену оборудования проведут на Западном микрорайоне Ростова. В границах улиц 2-я Краснодарская — 339 Стрелковой Дивизии и Малиновского — угол Тружеников воду отключат на сутки с 9 утра 19-го июля.

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