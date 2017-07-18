В центре Ростова и на Западном отключат воду
А0 «Ростовводоканал» информирует об отключениях.
19-го июля в центре донской столицы заменят участок водопроводной линии. Из-за этого с 8 до 19 часов в границах Буденновский — Сиверса и Горького — Социалистическая не будет воды.
Также замену оборудования проведут на Западном микрорайоне Ростова. В границах улиц 2-я Краснодарская — 339 Стрелковой Дивизии и Малиновского — угол Тружеников воду отключат на сутки с 9 утра 19-го июля.
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