В центре Ростова иномарка влетела в опору ЛЭП, один человек погиб
Накануне вечером в Ростове на улице Текучева легковой «Мерседес» влетел в опору линии электропередачи. По предварительным данным водитель 1986 года рождения не справился с управлением. В результате аварии пассажир иномарки получил травмы и скончался до прибытия скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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