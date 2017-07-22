В центре Ростова иномарка влетела в опору ЛЭП, один человек погиб

Накануне вечером в Ростове на улице Текучева легковой «Мерседес» влетел в опору линии электропередачи. По предварительным данным водитель 1986 года рождения не справился с управлением. В результате аварии пассажир иномарки получил травмы и скончался до прибытия скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.