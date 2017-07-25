Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Ростова произошла полицейская погоня

23:29 Вторник, 25.07.2017

Настоящая полицейская погоня развернулась прямо на глазах жителей донской столицы. В центре Ростова молодой человек на автомобиле ВАЗ-2115 пытался скрыться от правоохранителей. Видео побега снял на авторегистратор один из очевидцев. На записи видно, как водитель легковушки пытается уехать от полицейских и врезается в дорожный знак. В это время машины правоохранителей блокируют проезд, мужчину задерживают. Как пояснила, официальный представитель главного управления МВД по Ростовской области Наталья Устименко, задержанного мужчину подозревают в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. От освидетельствования он отказался, за что полицейские составили административный протокол. Во время погони подозреваемый повредил служебный автомобиль, к тому же установлено, что ранее он был лишен водительских прав. Сейчас молодой человек задержан до рассмотрения материалов в суде.

Еще темы рубрики

25 июля 2017
В центре Ростова произошла полицейская погоня
25 июля 2017
На Дону задержали подозреваемого в поджоге поля пшеницы
25 июля 2017
На Дону задержали подозреваемого в серии краж
25 июля 2017
МЧС: пожар на Нагибина в Ростове потушен

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.