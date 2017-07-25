В центре Ростова произошла полицейская погоня

Настоящая полицейская погоня развернулась прямо на глазах жителей донской столицы. В центре Ростова молодой человек на автомобиле ВАЗ-2115 пытался скрыться от правоохранителей. Видео побега снял на авторегистратор один из очевидцев. На записи видно, как водитель легковушки пытается уехать от полицейских и врезается в дорожный знак. В это время машины правоохранителей блокируют проезд, мужчину задерживают. Как пояснила, официальный представитель главного управления МВД по Ростовской области Наталья Устименко, задержанного мужчину подозревают в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. От освидетельствования он отказался, за что полицейские составили административный протокол. Во время погони подозреваемый повредил служебный автомобиль, к тому же установлено, что ранее он был лишен водительских прав. Сейчас молодой человек задержан до рассмотрения материалов в суде.