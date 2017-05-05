В центре Ростова столкнулись два автобуса, образовался крупный затор
В центре донской столицы произошла авария. На пересечении 1-линии и Мясникова столкнулись два автобуса. По сообщению очевидцев, ДТП незначительное, однако, крупногабаритные машины практически полностью перекрыли проезжую часть. Многие водители объезжают место ДТП по тротуарам, и это при том, что сама площадь перекрыта в связи с предстоящей репетицией Парада Победы. Движение в центре города сильно затруднено.
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