В центре Ростова столкнулись маршрутка и легковушка

ДТП в центре донской столицы. Ночью на пересечении Московской и Газетного легковушка столкнулась с маршрутным такси. От удара микроавтобус вылетел на тротуар. Пострадали три пассажира и водитель маршрутки. Их доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области, спровоцировал аварию водитель легковушки.

«Водитель автомобиля «Lada Vesta» не предоставил преимущества в движении, из-за чего произошло столкновение с автобусом малой вместимости «Hyundai County». По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются личность и местонахождение виновника аварии», — прокомментировала дежурный сотрудник пресс-службы главного управления МВД России по Ростовской области Вероника Лисица.