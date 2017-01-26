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ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Ростова ‘Субару’ сбил на пешеходном переходе ребенка

10:33 Четверг, 26.01.2017

Вечером 25 января в Ростове на перекрёстке улицы Максима Горького и проспекта Ворошиловский водитель, управляя автомобилем «Субару» (Subaru), по предварительным данным ГУ МВД России по Ростовской области, поворачивая направо, не уступил дорогу переходящему по регулируемому пешеходному переходу девятилетнему мальчику и сбил его. Несовершеннолетнего доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.

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