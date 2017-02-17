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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Веселовском районе спасли рыбака, которому стало плохо

13:10 Пятница, 17.02.2017

В донском хуторе Красный Октябрь сотрудники поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море, спасли рыбака, которому стало плохо.

«Поступило сообщение о том, что в районе хутора Красный Октябрь на замерзшем Веселовском водохранилище, мужчина вызывает беспокойство своим странным поведением. Очевидцы предположили, что ему внезапно стало плохо, и вызвали спасателей», — рассказали в пресс-службе «ПСС ВВ ТМ».

Спасатели вызвали «скорую», но по льду проехать не получилось. Тогда сотрудники экстренной спасательной службы положили рыбака на носилки и пять километров везли его на санках к берегу. Помощь рыбаку оказали медики.

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