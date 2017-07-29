В Волгодонске автобус сбил пешехода

Водитель автобуса Scania сбил пешехода, который шел по обочине дороги. ЧП произошло в городе Волгодонске Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как подчеркнули в ведомстве, на месте происшествия имелся оборудованный тротуар, но пострадавший им не воспользовался. В результате ДТП мужчина пострадал и был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.