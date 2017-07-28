В Волгодонске осудили заведующую детским садом №14 «Звездочка», похитившую деньги, которые сдавали родители за своих детей и премии сотрудников. Как установил суд, женщина с января по декабрь 2016-го не перечисляла плату на счет детского сада, а позднее заявила в районный отдел образования о недополучении более 100 тысяч рублей. Кроме того, подсудимая издала указ о поощрении сотрудников детского сада премиями, но деньги им не передала и использовала их на другие цели. Суд приговорил ее к двум с половиной годам условно.