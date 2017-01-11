В Волгодонске владелец магазина оштрафован за котлеты без документов
Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили в одном из продуктовых магазинов Волгодонска шесть килограммов замороженных котлет без сопроводительных документов.
«Именно ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия.
Владелец магазина за нарушение привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в 13 000 рублей. Полуфабрикаты уничтожены.
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