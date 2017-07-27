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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Волгодонском районе «Лада» насмерть сбила мотоциклиста без шлема

8:27 Четверг, 27.07.2017

Поздно вечером 26 июля на трассе Цимлянск-Морозовск в Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. По предварительной информации региональной пресс-службы ГУ МВД России, водитель автомобиля «Лада Икс-Рей» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом «Иж Юпитер-5″. Водитель двухколесного транспортного средства, находившийся за рулем без шлема, скончался, сообщают в ведомстве.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ДПС.

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