В Волгодонском районе «Лада» насмерть сбила мотоциклиста без шлема

Поздно вечером 26 июля на трассе Цимлянск-Морозовск в Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. По предварительной информации региональной пресс-службы ГУ МВД России, водитель автомобиля «Лада Икс-Рей» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом «Иж Юпитер-5″. Водитель двухколесного транспортного средства, находившийся за рулем без шлема, скончался, сообщают в ведомстве.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ДПС.