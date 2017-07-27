В Волгодонском районе «Лада» насмерть сбила мотоциклиста без шлема
Поздно вечером 26 июля на трассе Цимлянск-Морозовск в Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. По предварительной информации региональной пресс-службы ГУ МВД России, водитель автомобиля «Лада Икс-Рей» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом «Иж Юпитер-5″. Водитель двухколесного транспортного средства, находившийся за рулем без шлема, скончался, сообщают в ведомстве.
Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ДПС.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.