На Дону предпринимателя привлекли к административной ответственности за повреждение лесных полос

В Зерноградском районе предпринимателя привлекли к административной ответственности за повреждение лесных полос. Об этом сообщается на сайте регионального Россельхознадзора. В ведомстве напоминают, что лесополосы защищают посевы от вредоносных ветров, скрепляют почву и грунт и уберегают от размыва. Повреждение и уничтожение таких насаждений негативно отражается на состоянии сельскохозяйственных угодий и приводит к резкому сокращению их площадей.