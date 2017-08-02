На Дону предпринимателя привлекли к административной ответственности за повреждение лесных полос
В Зерноградском районе предпринимателя привлекли к административной ответственности за повреждение лесных полос. Об этом сообщается на сайте регионального Россельхознадзора. В ведомстве напоминают, что лесополосы защищают посевы от вредоносных ветров, скрепляют почву и грунт и уберегают от размыва. Повреждение и уничтожение таких насаждений негативно отражается на состоянии сельскохозяйственных угодий и приводит к резкому сокращению их площадей.
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