В Железнодорожном районе горело административное здание

Вечером 28 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Привокзальной. По данным регионального МЧС, горело 5-этажное административное здание. Площадь, охваченная огнем, составила 30 кв. м. В ведомстве сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал. От МЧС с пламенем боролись 27 человек личного состава и семь единиц спецтехники.