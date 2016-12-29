В Железнодорожном районе горело административное здание
Вечером 28 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Привокзальной. По данным регионального МЧС, горело 5-этажное административное здание. Площадь, охваченная огнем, составила 30 кв. м. В ведомстве сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал. От МЧС с пламенем боролись 27 человек личного состава и семь единиц спецтехники.
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