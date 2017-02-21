В Железнодорожном районе Ростова сгорела машина
Несколько минут назад в Железнодорожном районе Ростова на пересечении улиц 1-я Баррикадная и Профсоюзная сгорела машина. По проверяющейся информации это «Субару». На месте ЧП работают пожарные. Данные уточняются.
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