Владелец магазина в Красносулинском районе заплатит штраф за сомнительные полуфабрикаты

При проверке продуктового магазина в Красносулинском районе сотрудники регионального Россельхознадзора выявили существенные нарушения. Мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и субпродукты не имели сопроводительных документов. Инспекторы Россельхознадзора выявили более 16 килограммов таких продуктов.

«Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — пояснили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Владелец магазина привлечен к административной ответственности со штрафом в 13 000 рублей. Сомнительные полуфабрикаты были уничтожены.