Владелец магазина в Красносулинском районе заплатит штраф за сомнительные полуфабрикаты
При проверке продуктового магазина в Красносулинском районе сотрудники регионального Россельхознадзора выявили существенные нарушения. Мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и субпродукты не имели сопроводительных документов. Инспекторы Россельхознадзора выявили более 16 килограммов таких продуктов.
«Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — пояснили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Владелец магазина привлечен к административной ответственности со штрафом в 13 000 рублей. Сомнительные полуфабрикаты были уничтожены.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.