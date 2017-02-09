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ПРОИСШЕСТВИЯ

Владелец магазина в Красносулинском районе заплатит штраф за сомнительные полуфабрикаты

15:37 Четверг, 09.02.2017

При проверке продуктового магазина в Красносулинском районе сотрудники регионального Россельхознадзора выявили существенные нарушения. Мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и субпродукты не имели сопроводительных документов. Инспекторы Россельхознадзора выявили более 16 килограммов таких продуктов.
«Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — пояснили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Владелец магазина привлечен к административной ответственности со штрафом в 13 000 рублей. Сомнительные полуфабрикаты были уничтожены.

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