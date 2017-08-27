Владимир Путин поручил выяснить причины крупного пожара в Ростове

Досконально разобраться в причинах недавних крупных пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области поручил правоохранительным органам президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Кремля, о ходе ликвидации пожаров на юге России и их последствий доложил президенту по телефону глава МЧС России Владимир Пучков, это информация опубликована на сайте Вести.Ru со ссылкой на ТАСС.

Министр МЧС не исключил вероятности поджогов, уточнили в Кремле. Правоохранительным органам поручено досконально разобраться в причинах произошедшего. Президент Путин также поручил правительству продолжать оказывать пострадавшим от пожаров всю необходимую помощь.

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