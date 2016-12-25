Водитель ‘Хонды’, протаранивший в Ростове грузовик, мог быть пьян

Вечером 24 декабря на Западом обходе Ростова произошла серьезная автоавария. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, водитель «Хонды Аккорд» врезался в попутно движущимся грузовиком, после чего легковушку бросило на отбойный брус.

В результате ДТП водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции оказали ему доврачебную помощь и передали медикам. По предварительным данным, водитель «Хонды» был пьян. В ведомстве подчеркивают, что все обстоятельства произошедшего уточняются.