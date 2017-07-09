Водитель иномарки и девочка-пассажир пострадали в ДТП на донской трассе
9 июля в Морозовском районе около 61 километра автодороги «Морозовск — Цимлянск» произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Cruze.
По предварительным данным областного управления МВД, водитель не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.
В результате девочка-пассажир и водитель получили травмы разной степени тяжести. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
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