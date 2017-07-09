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ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель иномарки и девочка-пассажир пострадали в ДТП на донской трассе

14:21 Воскресенье, 09.07.2017

9 июля в Морозовском районе около 61 километра автодороги «Морозовск — Цимлянск» произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Cruze.

По предварительным данным областного управления МВД, водитель не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

В результате девочка-пассажир и водитель получили травмы разной степени тяжести. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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