Водитель иномарки и девочка-пассажир пострадали в ДТП на донской трассе

9 июля в Морозовском районе около 61 километра автодороги «Морозовск — Цимлянск» произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Cruze.

По предварительным данным областного управления МВД, водитель не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

В результате девочка-пассажир и водитель получили травмы разной степени тяжести. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.