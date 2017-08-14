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ПРОИСШЕСТВИЯ

Водоохранная зона Темерника: выявлено свыше 60 мест сброса стоков

21:36 Понедельник, 14.08.2017

Свыше шестидесяти мест сброса загрязненных вод в Темерник обнаружили при обследовании водоохранной зоны реки. Четверть из них — бытовые стоки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Также выявлены случаи размывания грунта в прибрежной полосе и свыше трех десятков несанкционированных свалок, общей площадью в десять тысяч квадратных метров. Специалисты фиксируют нарушения в рамках реализации «дорожной карты» по реабилитации водоема. В ближайшее время эта работа будет продолжена.

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