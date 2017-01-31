Вооруженный ростовчанин ограбил АЗС

В Аксайском районе за нападение на автозаправочную станцию задержан мужчина. Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, к правоохранителям с заявлением о произошедшем обратилась работница заправки. Она рассказала о том, что неизвестный похитил из кассы девять тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение и личность подозреваемого, им оказался 45-летний ростовчанин, который ранее уже был судим за кражу и разбой. В ходе расследования выяснилось, что ночью гражданин проник в здание и, угрожая сотруднице ножом, украл деньги, после чего скрылся на такси. Добавим, сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.