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ПРОИСШЕСТВИЯ

Вооруженный ростовчанин ограбил АЗС

16:20 Вторник, 31.01.2017

В Аксайском районе за нападение на автозаправочную станцию задержан мужчина. Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, к правоохранителям с заявлением о произошедшем обратилась работница заправки. Она рассказала о том, что неизвестный похитил из кассы девять тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение и личность подозреваемого, им оказался 45-летний ростовчанин, который ранее уже был судим за кражу и разбой. В ходе расследования выяснилось, что ночью гражданин проник в здание и, угрожая сотруднице ножом, украл деньги, после чего скрылся на такси. Добавим, сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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