Взятка от сбытчика наркотиков: донского экс-следователя подозревают в преступлении

Экс-следователь полиции Багаевского района подозревается в получении взятки. Об этом накануне сообщило региональное управление Следственного комитета России. По данным следствия, мужчина пообещал не привлекать к уголовной ответственности сбытчика наркотиков. За это получил 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении бывшего правоохранителя под стражу.