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ПРОИСШЕСТВИЯ

Взятка от сбытчика наркотиков: донского экс-следователя подозревают в преступлении

8:28 Пятница, 21.07.2017

Экс-следователь полиции Багаевского района подозревается в получении взятки. Об этом накануне сообщило региональное управление Следственного комитета России. По данным следствия, мужчина пообещал не привлекать к уголовной ответственности сбытчика наркотиков. За это получил 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении бывшего правоохранителя под стражу.

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