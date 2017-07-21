Взятка от сбытчика наркотиков: донского экс-следователя подозревают в преступлении
Экс-следователь полиции Багаевского района подозревается в получении взятки. Об этом накануне сообщило региональное управление Следственного комитета России. По данным следствия, мужчина пообещал не привлекать к уголовной ответственности сбытчика наркотиков. За это получил 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении бывшего правоохранителя под стражу.
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