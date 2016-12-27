За экстремизм в Интернете на жителя Новочеркасска завели дело
33-летнего жителя Новочеркасска подозревают в размещении в сети Интернет аудиозаписей экстремистского характера. Сейчас, сообщает пресс-служба донского управления Следственного комитета, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, подозреваемый разместил на своей странице в одной из соцсетей аудиозаписи, призывающие к враждебным действиям, направленным против определенной национальности и социальной группы, а также призывающие к насильственной смене власти.
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