За наркоторговлю жителю Дона грозит до 20 лет тюрьмы
В Ростове-на-Дону задержали 30-летнего мужчину по подозрению в наркоторговле. Правоохранители нашли синтетический наркотик у него дома в тайнике.
Как рассказали в донского главке МВД, на допросе ростовчанин признался, что собирался продать эту дозу, а также добавил, что его привлекли к такой работе через Интернет. Сейчас возбуждено уголовное дело. За нарушение закона мужчине грозит до 20-ти лет тюрьмы.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.