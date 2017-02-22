За наркоторговлю жителю Дона грозит до 20 лет тюрьмы

В Ростове-на-Дону задержали 30-летнего мужчину по подозрению в наркоторговле. Правоохранители нашли синтетический наркотик у него дома в тайнике.

Как рассказали в донского главке МВД, на допросе ростовчанин признался, что собирался продать эту дозу, а также добавил, что его привлекли к такой работе через Интернет. Сейчас возбуждено уголовное дело. За нарушение закона мужчине грозит до 20-ти лет тюрьмы.