За один день в Шолоховском районе на Дону спасли две жизни

В Шолоховском районе 27 июля из Дона спасатели помогли выбраться двум мужчинам, которые выбились из сил и стали тонуть. Как сообщает пресс-служба департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, первый случай произошел недалеко от станицы Базковской.

Мужчина 1985 года рождения, который купался вне территории пляжа, стал звать на помощь. Вовремя подоспевшие спасатели помогли ему выбраться из воды. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

Спустя несколько часов аналогичный случай произошел в хуторе Громковский. Мужчина 1978 года рождения также начал тонуть и звать на помощь. Пострадавшего подняли на борт спасательной лодки и доставили на берег, помощь не потребовалась.

Сотрудники ДПЧС Ростовской области просят всех жителей и гостей донского региона быть предельно внимательными и осторожными, отдыхая на водоемах, соблюдать правила поведения на воде, не купаться в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра взрослых.